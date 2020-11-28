شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تودع بلاتوه "لؤلؤ" بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع النجمة نيرمين الفقى بلاتوه "لؤلؤ" بعد 3 أيام، وهى الفترة التى تحتاجها للانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل فى المسلسل، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى العديد من الديكورات، آخرها مدينة الإنتاج الإعلامى، والمسلسل من المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة مطلع الشهر المقبل.

ويذكر أن مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

وكانت نيرمين الفقى قد اعتذرت عن المشاركة فى مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، لانشغالها بأعمال أخرى ستكشف عنها خلال الأيام المقبلة.