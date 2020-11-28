شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى بطولة.. تفاصيل مسلسل فتحى عبد الوهاب الجديد "فوبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم فتحى عبد الوهاب تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" فى أول بطولة مطلقة له فى الدراما، حيث يجسد دور جديد عليه لم يقدمه من قبل في الدراما، فهو رجل غير متزن ويعانى من فوبيا ويخاف من شىء تكشفه الأحداث خلال الحلقات، ويحاول استغلال منصبه لكى يصل لتحقيق أحلامه.

مسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، وأخرون من النجوم، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).