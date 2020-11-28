حنان ترك توجه رسالة للجمهور بسبب كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة حنان ترك، على توجيه رسالة للجمهور ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كبار السن.
وكتبت ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم.. سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم.. إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب".
وكانت حنان ترك، قد أعلنت ارتداء الحجاب عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، حتى قررت الاعتزال في عام 2012 .
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