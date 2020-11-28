"مش هقدر أقول اسمه".. ياسر جلال: حد كبير حطني في دماغه ومنعني من التمثيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان ياسر جلال، أصعب موقف مرّ عليه في حياته، لافتا إلى أنه سبق وتعرض للاضطهاد ومُنع من التمثيل بالقوة.

وقال جلال، خلال حواره مع برنامج top trending، عبر شاشة قناة ten: "في مرة أنا اضطُهدت، بسبب قصة معينة، وده أثر عليّا في شغلي، وشبه اتمنعت من ممارسة التمثيل اللي هو أكل عيشي وتخصصي، وأنا مكنش ليّا فيها ذنب، ومكنش المفروض من حق حد يعمل كده، خاصةً أني كنت في عز نجاحي، كنت ناجح جدا، بعد مسلسل (سعد اليتيم) عام 1997".

أضاف: "المسلسلات اللي كانت بتجيلي ترجع تتاخد مني تاني، مكنتش عارف إيه السبب، لحد ما زميل ليّا قالي السبب، حد كبير أوي كان حاططني في دماغه وهو اللي كان مانعني من الشغل، مش هقدر أقول اسمه طبعا، وده أثر على نفسيتي جدا، كنت بركب عربيتي وأمشي ألاقي دموعي بتنزل لأني مكنتش عارف أعمل إيه، وده من المواقف العصيبة عليّا جدا جدا".

تابع: "اتهزيت نفسيا جدا، حسيت إن مستقبلي على المحك وضاع، حد قفلي باب الرزق بتاعي، وقعدت حوالي سنة على الحال ده".

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة النجوم: أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، ورياض الخولي وغيرهم.