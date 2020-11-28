تراند اليوم : مصطفى درويش: بكيت بسبب هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور

قال الفنان مصطفى درويش خلا لحلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على الحياة مع الاعلامى د. عمرو الليثى ان حالة حب عاشها فريق العمل وريهام عبد الغفور فنانة متميزة ومحترمة جدا ، واصعب مشهد بالمسلسل عندما وجدتنى مع مراتى وبكيت بالفعل ، وقمت بتمثيل ما يقرب من 30 عمل فنى ولاول مرة ابكى خلال هذا المشهد مع ريهام عبد الغفور .

وعلى جانب اخر اشار مصطفى درويش لم اكن اتوقع النجاح الكبير لشخصية ابو حجر ، واننى تلقيت رسائل تهديد وحالة غضب كثير وهذا يعنى مدى نجاح الشخصية.

واضاف درويش ان شخصية ابو حجر بالتاكيد موجوده ولكن الرجاله زى الفل ، وكلنا شاهدنا مسلسل الحاج متولى وكنا سعداء بالشخصية

وتابع، انا عادى مع الستات مش مفترى ، وان جاذبية البنت ثقافتها ودماغها وان يكون دمها خفيف وعنيها تكون حلوة ولم تكن فى حياتى بنت الجيران التى احبها ، ولا اعرف اعاكس وبدايتى علاقاتى النسائية فى الكلية ، ولم اخسر اى صاحب بسبب ست ، امراة واحدة لا تكفى فى حياة الرجل ، وانا لم اتزوج حتى الان .

واشار درويش ان الستات بتحب فى مصطفى درويش جراته ورجولته ، وان الراجل فى العموم مش بيخون .

و تابع درويش اكتر ست خلتى ابكى امى ، واكبر غلطة تسيب البيت للست ، واحلى كلمة يحب الراجل يسمعها من الست انتا سندي .

