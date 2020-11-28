دموع محمد هنيدي ورقص رانيا يوسف.. نجوم الفن بمصر يهنئون الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر على تهنئة النادي الأهلي، بعد فوزه، مساء الجمعة، على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2/1.

ونشر الفنان المصري محمد هنيدي صورته أثناء الطفولة مرتديا قميص نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وأرفقها بتعليق قائلا "مبروك للأهلي وهارد لك لنادي الزمالك، وتحيا الروح الرياضية".





وبشكل ساخر، عبر هنيدي عن حزنه لنتيجة اللقاء، وسالت الدموع من عينيه بطريقة ساخرة.

ونشر نجم مسرح مصر على ربيع صورته وهو مرتديا فانلة النادي الأهلي وتعلو وجهه ابتسامة النصر وكتب: "مبروك الأهلي، البطولة التاسعة، وهارد لك نادي الزمالك، عمل ماتش كبير، مستنيكو في المسرح، أنا عند وعدي، سمعوني زغروطة".





كما نشر المطرب المصري محمد حماقي صورته وكتب "مبروك لأعظم نادي، وأعظم جمهور، وهارد لك لنادي الزمالك وجمهوره بجد عملوا ماتش عالمي".





فيما نشر النجم المصري رامز جلال 4 صور من أحداث المباراة وعلق قائلا: "الحمد لله، مبروك للأهلي ورجاله الأهلي وجمهور الأهلي".





وتفاعلت المطربة المصرية أنغام مع نتيجة المباراة، ونشرت صورة لفريق الأهلي وعلقت قائلة: "مليون مبروك الأهلي بطل أفريقيا، نادي القرن، نادي القلب".

ونشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وهي ترقص بعلم النادي الأهلي وكتب "التالتة شمال، بتهز جبال، وبأعلى صوت، دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل أفريقيا".



