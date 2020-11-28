أيتن عامر تحتفل بفوز الأهلي: ولا في غيره يفرحني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
احتفلت الفنانة أيتن عامر، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".
ونشرت أيتن، صورة لها وهي تحمل علم الأهلي عبر حسابها على "إنستجرام" قائلةً: "التاسعة يا أهلي.. ولا في غيره يفرحني".
وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.
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