إيمان العاصي تحتفل بفوز الأهلي بالأحمر: ولا فيه غيره يفرحنا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمياحتفلت الفنانة إيمان العاصي، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

ونشرت العاصي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ترتدي فيها فستانا باللون الأحمر، وعلّقت: "ولا فيه غيره يفرحنا".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.