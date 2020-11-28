شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب الكوميدى Freaky يقترب من تحقيق 10 ملايين دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب الكوميدي Freaky إلي 9 ملايين و571 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم أي ما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي وذلك رغم وضع كورونا وما فرضه من قيود علي السينمات، وهو فيلم الرعب الكوميدى الذى تدور أحداث الفيلم بعد تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة فى جسد القاتل للأبد.

فيلم كوميدي أمريكي من إخراج كريستوفر لاندون وبطولة فينس فون، كاثرين نيوتن، كاتي فينيران وألان راك وعرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 13 نوفمبر الجاري.

آخر أعمال فينس فون كان فيلمه the binge الذي يدور في عالم تم تجريم شرب المخدرات والكحول فيه، يجد الجميع المتنفس في يوم الشراهة، وهو اليوم الوحيد في العام الذي يُسمح لهم بتناول الكحول وجميع أنواع المواد المخدرة.

وفى سياق متصل، ارتفعت إيرادات فيلم الإثارة والأكشن Honest Thief في شباك التذاكر حول العالم، حيث وصلت إلي ،25 مليون دولار، وذلك بعد أن عرض في 2502 صالة عرض، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذى شارك فى تأليفه مع ستيف ألريش.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسده ليام نيسون، وهوسارق بنوك يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرحمانه، بحسب ما جاء في موقع "IMDB".