الحلفاوي: ألف مبروك للقلعة الحمراء.. الأميرة في الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على نجاح الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ستاد القاهرة".

وقال الحلفاوي، في تغريدة له عبر "تويتر": "ألف مبروك للقلعة الحمراء.. كما قلنا الأميرة في الجزيرة، البطولة التاسعة وإلى السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية.. هارد لك للزمالك.. كنتم ندًا قويًا وقدمتم مستوى مشرفًا يليق بالنهائي الأفريقي".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87؛ لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1).