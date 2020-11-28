شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نور اللبنانية فى كواليس "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "جمال الحريم" تصوير مشاهدهم المتبقية وتتابع المخرجة منال الصيفى الديكورات الأخيرة من العمل للانتهاء من تصويره بعدما تقرر عرضه على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف سوسن عامر، وننشر صورة للنجمة نور اللبنانية من داخل الكواليس بملابس الشخصية التى تقدمها خلال أحداث المسلسل.

وتجسد بطلة العمل نوراللبنانية دور"مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والاثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.

وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتكثف منال الصيفى مراحل مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، بالتزامن مع التصوير، حتى يصبح العمل جاهزاً للعرض في الوقت التي تحدده شركة سينرجى، للعرض مطلع الشهر شهر ديسمير.