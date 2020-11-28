صلاح عبد الله: الأحسن كان الزمالك.. واللي فاز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ الفنان صلاح عبد الله، النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

وقال عبد الله، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "الأحسن كان الزمالك.. واللي فاز الأهلي.. يبقى هارد لك للزمالك.. ومبروك للأهلي.. بس كدا".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.