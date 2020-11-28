تراند اليوم : عصام السقا: هنيدى بيدعمنى و تامر حسنى طيب و بيحب الجميع 

قال عصام السقا: انا سعيد باشادة محمد هنيدى وكنت فى حالة كبيرة من السعادة لما كتبه هنيدى عبر صفحته الرسمية .

و اضاف السقا: خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، عن تجربته مع تامر حسنى وانه قدم عمل فنى معاه وقال ان تامر حسنى طيب جدا ويحب الجميع ويخدم على كل ممثل ويساعده ، ودمه خفيف جدا

عن تجربته مع أمير كرارة فى الاختيار قال انه محب للجميع ويتمنى الثواب لكل الناس

وعن تجربته مع ياسمين صبرى فى فرصة تانية قال انها تجربة ثرية واضافت له كثيراً ، وايضا تجربته المختلفة فى الفتوة مع الفنان ياسر جلال ودور ابو ضيف