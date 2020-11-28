تراند اليوم : عصام السقا: احمد السقا عشرة عمرى و هو من اختار لى اسم الشهرة

قال عصام السقا ان الفنان احمد السقا اخويا الكبير فى الحياة وعشرة عمري وله فضل كبير عليا وانا بدات حياتى الفنية كمونتير بمسلسل تامر وشوقية وتم اطلاق اسم الشهرة عصام السقا من خلال عشقى للفنان الكبير احمد السقا وهذا شرف لى

واضاف السقا خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، شغلى بالمونتاج أضاف لى الكثير فى عالم التمثيل واعطانى خبرة كبيرة وان المونتاج هو قلب عملية التمثيل ، وهناك العد يد من النجوم والمخرجين بداو حياتهم كمونتير وعقب عمرو الليثى شغلتى كمخرج اضافت لى كمذسع

وعن اصعب دور هو ” هرم ” بمسلسل الاختياؤ وان تقدم شخصية شهيد ، وانتظار الاهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا ، وكواليس مسلسل الاختيار حالة غير طبيعية وكان معانا بعض المجندين والضباط ن وان شخصية هرم هو مجند طيب والجميع يحبه وكنت اجلس معاهم واستمع اليهم ، واستمعت الى والد الشهيد هرم والعلاقة بينه وبين منسى