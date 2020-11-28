فن ومشاهير

تراند اليوم : عصام السقا: احمد السقا عشرة عمرى و هو من اختار لى اسم الشهرة

0 نشر
طارق بكار 0 تبليغ

Advertisements

قال عصام السقا ان الفنان احمد السقا اخويا الكبير فى الحياة وعشرة عمري وله فضل كبير عليا وانا بدات حياتى الفنية كمونتير بمسلسل تامر وشوقية وتم اطلاق اسم الشهرة عصام السقا من خلال عشقى للفنان الكبير احمد السقا وهذا شرف لى

واضاف السقا خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، شغلى بالمونتاج أضاف لى الكثير فى عالم التمثيل واعطانى خبرة كبيرة وان المونتاج هو قلب عملية التمثيل ، وهناك العد يد من النجوم والمخرجين بداو حياتهم كمونتير وعقب عمرو الليثى شغلتى كمخرج اضافت لى كمذسع

وعن اصعب دور هو ” هرم ” بمسلسل الاختياؤ وان تقدم شخصية شهيد ، وانتظار الاهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا ، وكواليس مسلسل الاختيار حالة غير طبيعية وكان معانا بعض المجندين والضباط ن وان شخصية هرم هو مجند طيب والجميع يحبه وكنت اجلس معاهم واستمع اليهم ، واستمعت الى والد الشهيد هرم والعلاقة بينه وبين منسى



Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"