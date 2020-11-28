شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الشحرورة .. أهم ما يميز صباح عن باقى الفنانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال فياض الإعلامي والكاتب الصحفي اللبنانى، إن الفنانة الراحلة صباح كانت عندما تتزوج تقوم بإخبار الصحف والصحفيين بهذا الأمر ولم تخجل من هذا مطلقا على عكس بعض الفنانين.

وأضاف أن الفنانة صباح كانت منقسمة إلى قسمين نصف مصرى، حيث قدمت عشرات الأفلام والأغاني باللهجة المصرية، وكذلك قدمت عشرات الأغاني والأفلام اللبنانية وهذا الأمر أيضا يميزها عن الأخرين، حيث لايوجد فنان قدم مثل هذا الأمر في بلدين مختلفتين بنفس القوة والغزارة باستثناء الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

من جانب أخر كانت النجمة اللبنانية يارا قد أحييت الذكرى السادسة لوفاة النجمة الراحلة الشحرورة صباح، التي توفت يوم 26 نوفمبر من عام 2014، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، حيث تميزت بصوت عذب، إلى جانب موهبتها في مجال التمثيل، ونشرت يارا فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تغني أغنيتها لوطنها لبنان "ألو بيروت"، معلقة :"في ذكري رحيلها ".