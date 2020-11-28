أحمد السعدني يحتفل من المدرجات بفوز الأهلي: أبطال إفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان أحمد السعدني، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

ونشر السعدني مقطع فيديو له بتيشرت الأهلي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وذلك خلال تواجده في مدرجات الأحمر بعد الفوز على الزمالك، وعلّق: "أبطال أفريقيا".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.