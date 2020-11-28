منى ممدوح ترقص بالأحمر احتفالا بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة منى ممدوح، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

ونشرت منى، مقطع فيديو لها ترقص خلاله بالأحمر احتفالا بفوز الأهلي على أنغام أغنية "اختراع"، وعلّقت عبر حسابها على "إنستجرام" قائلةً: "أول فرحة نفرحها في 2020 وقبل ما نودعها مبروك علينا يا أهلاوية".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.