فرحة جنونية لـ أحمد فهمي من المدرجات بعد فوز الأهلي على الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد احتفال النجم أحمد فهمي والفنان تامر هاشم من مدرجات ستاد القاهرة، بعد نجاح النادي الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير تحقق على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وظهر هاشم وفهمي الذي نزع قميص الأهلي الذي كان يرتديه وحمله في يده وهو يردد: "أهم أهم أهم.. أبطال إفريقيا أهم".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.