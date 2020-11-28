صورة| محمد هنيدي يُهنئ الأهلي على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ الفنان محمد هنيدي، النادي الأهلي بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

ونشر هنيدي، صورته في طفولته وهو يبكي بتشيرت الزمالك، وكتب في تغريدة له عبر "تويتر": "مبروك للأهلي وهاردلك للزمالك، وتحيا الروح الرياضية".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائب منذ عام 2013.