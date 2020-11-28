رامي جمال للاعبي الأهلي: كلكم رجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان رامي جمال، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

وكتب جمال، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي مبروك لكل أصدقائي اللاعبين كلكم رجالة.. مبروك يا سولية.. مبروك يا أفشة.. مبروك للجمهور والمحبين".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1) ويتوج الأهلي بلقب الأميرة السمراء الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.