خالد النبوي: مبروك.. الأهلي بطل إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
احتفل الفنان خالد النبوي، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".
وكتب النبوي، في تغريدة له عبر "تويتر": "الأهلي بطل إفريقيا.. مبروك".
وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1).
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