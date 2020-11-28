شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: وحيد حامد هو الأجدر بجائزة الهرم الذهبى التقديرية بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج والسيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى: "فى هذه الدورة سيكون المهرجان الكاتب وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمل، ولم أتخيل شخصا آخر جديرا بهذه الجائزة سوى وحيد حامد، الذى تمت الموافقة على اسمه من الجميع بمجرد طرحه، كما ستحصل الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز وهى تمنح للفنان فى منتصف العمر، ويكون قد ساهم فى مجاله وقدم الكثير وما زال لديه الكثير".

وأضاف حفظى، خلال لقائه برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويذاع على قناة DMC: "هناك مهرجانات عالمية تم انتقادها بسبب أن نسبة المرأة فيها قليل، وفى عام 2020 تم تصحيح ذلك وعمل مبادرة خمسين خمسين، وهى مبادرة مهمة جدا لأنها تضمن تكافؤ الفرص فنحاول أن نجعل الفريق نفسه متكافئ كى تضمن اختيار الأفلام، ومن هنا نسلط الضوء على فكرة التكافؤ التى تبدأ منذ دراسة البنت للسينما لنمحى فكرة أن مجتمع السينما مجتمع ذكورى".

وتابع حفظي: "بسبب كورونا الصناعة تأثرت بنسبة 70٪؜ فى إيراداتها كل العاملين تأثروا وكذلك دار العرض التى منها الكثير على وشك الإفلاس، وهذا الأمر لم ينته إلا بانتهاء فيروس كورونا وهنا لجأ البعض للمنصات كى يتم عرض الأفلام وبالتأكيد خلال عرض الفيلم فى المنصة على الأقل سيغطى تكلفته وهناك بعض المنتجين الذين استغلوا فرصة غلق دور العرض ليجربوا المنصات، وأعتقد أن المنصات هى المستقبل ولكن أتمنى ألا يلغى تجربة دور العرض".