سميحة أيوب: غيرت اسمي في عملين بسبب عيلتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن الجمهور عرفها منذ تقديمها المسلسل الإذاعي "سمارة" ومسرحية "رابعة العدوية".

أضافت أيوب، خلال حوارها مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" عبر قناة "النهار"، "مكنتش مصدقة النجاح اللي حصل بسبب (سمارة)، قولت إيه ده، وفي وسط النجاح ده كنت بواجه مشاكل مع عيلتي الكبيرة، لكن أنا مهمنيش".

تابعت: "سميت نفسي في الأول (ناهد فريد) في فيلم (شاطئ الغرام) 1950، وبعيدن لما بابا شارو خدني في (عذراء الربيع) سميت نفسي (سميحة سامي)، بعد كده ثورت على نفسي، وقولت لنفسي إني بشتغل شغلة تنويرية، أنا سميحة أيوب واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، وسميت نفسي باسمي الحقيقي".

يذكر أن آخر أعمال سميحة أيوب مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضي، مع نادية الجندي ونبيلة عبيد.