صور جديدة تجمع بوسي شلبي والفنانة المعتزلة هدى رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن صور جديدة جمعتها مع الفنانة المعتزلة هدى رمزي.
ونشرت بوسي، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي هدى رمزي".
وظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، مؤخرًا في عيد ميلاد الفنانة القديرة بوسي، أرملة الفنان الراحل نور الشريف.
وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي، عام 2018 ، في الساحل الشمالي، وكان برفقتها الإعلامية سهير شلبي والفنان حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم والفنانة سهير رمزي وزوجها والفنانة شهيرة والفنانة رشا مهدي.
يُذكر أن، الفنانة هدى رمزي، اعتزلت عام 1993، وكان آخر أعمالها فيلم "الصديقان" مع الفنان سمير صبري.
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