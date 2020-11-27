الفنانون منقسمون حول نهائي أفريقيا.. هنيدي بتيشرت الزمالك وإليسا تدعم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

لقاء مرتقب يجمع بين النادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم الفريق الذي يشجعونه، ومن بينهم محمد هنيدي وأوس أوس ومصطفى جاد وغيرهم.. ونرصد لكم ما قالوه عن هذه المباراة:

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة له وهو صغير بفانلة الزمالك، عبر حسابه على تويتر، وعلّق: "السادسة يا زمالك".

أوس أوس

كتب الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عبر حسابه على "إنستجرام": "يا رب يا زمالك.. لا للتعصب ومبروك لمصر".

تامر عاشور

وكتب المطرب تامر عاشور، عبر حسابه على موقع "تويتر": "عمري ما أحب غير الأهلي".

مصطفى جاد

كتب الملحن مصطفى جاد، عبر حسابه على تويتر: "أحلى حاجة في ماتش النهاردة، إن الكفتين متساويتان في كل حاجة حتى حالات كورونا.. استمتعوا بالماتش أياً كانت النتيجة ونبارك للفريق المصري الفائز .. توقعاتي وتمنياتي الأهلي يكسب ومش بس كده هيعمل جيم حلو قوي وهيبقى ماتش تاريخي مش هيتنسي".

مراد مكرم

وكتب الفنان مراد مكرم، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا عمري ما شفت الأهلاوية خايفين كده.. التايم لاين كله أهلاوية بتدعي.. هم عارفين إن الزمالك كفريق أقوى، ولسه مشلوحهم 3.. بس ماتشات القمة ملهاش أي حسابات، ياما فرقة بتبقى أقوى وبتخسر.. الثبات الانفعالي والحالة البدنية هي الفيصل النهاردة".

إليسا

وكتبت النجمة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على تويتر: "‏بانتظار المباراة التاريخية اليوم، ويا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس، والأهلي حديد.. ما يزعلوش مني الزملكاوية بحبهم أوي برضو بس القلب وما يريد".

عمرو سلامة

وكتب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه على "تويتر": "كزملكاوي، وكواحد دائمًا متعاطف مع الطرف الأقل حظًا في الدنيا، أتمنى الزمالك يكسب، وفي الحالتين أتمنى الدنيا تمشي بهدوء واليوم يقفل على خير والناس كلها تتعامل بعقل".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً.