مراد مكرم: أنا عمري ما شفت الأهلاوية خايفين كده.. عارفين إن الزمالك أقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حرص الفنان مراد مكرم، على دعم النادي الزمالك قبل انطلاق اللقاء مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

وكتب مكرم، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أنا عمري ما شفت الأهلاوية خايفين كده.. التايم لاين كله أهلاوية بتدعي.. هم عارفين إن الزمالك كفريق أقوى، ولسه مشلوحهم 3.. بس ماتشات القمة ملهاش أي حسابات، ياما فرقة بتبقى أقوى وبتخسر.. الثبات الانفعالي والحالة البدنية هي الفيصل النهاردة".

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وعلى الجانب الآخر، يحلم الزمالك في النهائي المصري للمرة الأولى في التاريخ؛ باستعادة اللقب الغائب عنه منذ 18 عامًا، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.