تامر عاشور: عمري ما أحب غير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص المطرب تامر عاشور، على دعم النادي الأهلي قبل انطلاق اللقاء مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

وكتب عاشور، عبر حسابه على موقع "تويتر": "عمري ما أحب غير الأهلي".

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وعلى الجانب الآخر، يحلم الزمالك في النهائي المصري للمرة الأولى في التاريخ؛ باستعادة اللقب الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.