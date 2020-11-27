"بحبك يا ملاك".. هكذا احتفل نجل مجدي كامل ومها أحمد بعيد ميلاد شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل عادل نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد شقيقه "أحمد" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشر نجل مجدي كامل صورة له مع شقيقه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا يا حبيبي، ربنا يخليك ليّا وميحرمنيش منك أبدا يا أغلى حاجة في حياتي، وأنا من غيرك ولا حاجة، وأنت عارف كده كويس أوي، وعارف أنا بحبك قد إيه علشان أنت الملاك اللي في حياتي، وأنت الحياة وأنت الحاجة اللي هتفضل طول عمرها نضيفة في حياتي وقلبك أبيض وصافي".

أضاف: "كل سنة وإحنا مع بعض وفي ضهر بعض، يا أخويا يا صاحبي يا أبويا يا كل حاجة في حياتي، مهما أتكلم عنك الكلام مش هيخلص، علشان أنت مش محتاج كلام علشان أنت حتة مني ودمك هو دمي، ربنا يخلينا لبعض ويخلينا لأهلنا يا أعز وأغلى وأطيب وأحن وأجمل أخ في الدنيا، بحبك يا أخويا يا ملاك".

وتحدث الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد عن ابنهما في لقاء مع برنامج "أنا وبنتي" مارس 2019، ووصفاه بأنه يمثل لهما الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو رزق من الله وأول طفل لهما.

وقال مجدي كامل إن ابنهما "أحمد" بمثابة تمييز من الله لهما، وإنه لا يعد ابتلاء كما يعتقد البعض، كما وجه نصيحة لكل أم لديها طفل مثل ابنهما، أن تشكر الله على ما ميزهم به وأنه رزق وبركة في العائلة، كما استنكر بعض العائلات التي تودع أبنائها في مكان داخلي ولا تهتم بهم.

فيما ذكرت مها أحمد أن ابنها لم يولد على حالته الصحية الحالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء أثناء ولادته، لأنه استعمل شفاط لإخراجه مما أدى إلى نقص الأكسجين وتدمير 20% من خلايا المخ، مما أثر عليه وجعله لا يستطيع الحركة أو الكلام.