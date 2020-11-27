لقاء سويدان تغني وترقص: "الأهلي نادي القرن ومش هنبطل تشجيع" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة لقاء سويدان ، جمهورها ومتابعيها، مقطعًا من أغنيتها "أهلاوي وبس" دعما للنادي الأهلي والذي يلتقي مع غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي مصري للمرة الأولى في التاريخ.

وتظهر لقاء في المقطع وهي تغني وترقص بالفانلة الحمراء: "لآخر يوم في العمر مش هنبطل تشجيع، الأهلي نادي القرن والأهلي فوق الجميع".

أغنية "أهلاوي وبس" غناء لقاء سويدان وعماد كمال، كلمات عبدالمنعم طه، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حمادة الحسيني، وأخرج الكليب خالد نور الدين.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وعلى الجانب الآخر، يحلم الزمالك باستعادة اللقب الغائب عنه منذ 18 عامًا، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.