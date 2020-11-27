شريهان تتبرع بفستانها لصالح ضحايا انفجار بيروت

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"الخليج 365" من بيروت: تصدرت نجمة الاستعراض المصرية شريهان قائمة فناني العالم والشرق الأوسط المشاركين في التبرع بقطع استثنائية من مقتنياتهم للمزاد الخيري الذي تقيمه دار سوذبيز العالمية بالتعاون مع خمس من المؤسسات الخيرية اللبنانية لصالح جهود إعادة إعمار لبنان ومساندة الفئات الأكثر احتياجا عقب الانفجار الذي هز ميناء بيروت في شهر أغسطس الماضي.

ووجهت شريهان رسالة صوتية مُسجلة إلى اللبنانين، عبر برنامج "The Insider"، قالت فيها: ستنهض ماسة العالم من جديد ستنهض لبنان، وتعلم العالم الدرس مرة أخرى ومن أول وجديد، فهذا هو أنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب.

واعتمد المزاد الذي يتوجه إلى متضرري انفجار بيروت على تبرعات سخية من دور أزياء عالمية ومشاهير عرب وأجانب وفنانين وأيضاً مصممي مجوهرات عالميين.

وتتولى دار سوذبيز اختيار الفنان الأكثر شعبية وجماهيرية للمشاركة في المزاد، حيث اختارت الفنانة شريهان للمشاركة في المزاد بفستان حريري باذخ اسهمت في تصميمه وارتدته في فوازير رمضان ألف ليلة وليلة عام 1987 وذيلته بإمضائها، ويعد الفستان هو الأول على مستوى الشرق الأوسط.

ويشارك في المزاد بجانب شريهان، المغنية اللبنانية ماجدة الرومي، والممثلة الأميركية إيما ستون، وعارضة الأزياء نعومي كامبل، والفنان البريطاني داميان هيرست، والمغنية البريطانية جيري هاليويل.

وستتقاسم المؤسسات الخيرية ريع المزاد الذي سيتم توزيعه على الجهات المتضررة الأكثر احتياجا، وستقوم المؤسسات الخمسة ومنها نساند وبيت البركة وبيتنا بيتك بالتركيز على نجدة العائلات التي تركها الانفجار بدون مأوى وأيضا ستقدم العون للمنشآت التجارية الصغيرة، بينما تقدم جمعية الفنار الدعم لرواد الأعمال وتتوجه جمعية هاوس أوف كريسماس لمساعدة جهود ترميم المباني الأثرية.