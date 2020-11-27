شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبطال فيلم "ريتسا" لمحمود حميدة.. والتصوير فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم ريتسا" للنجم محمود حميدة منتصف شهر ديسمبر المقبل، والتى تشارك فى البطولة النسائية الفنانة التونسية عائشة بن أحمد حيث تقف أمام حميدة لأول مرة فى عمل فنى، والعمل من تأليف أحمد عبدالله صالح، وإخراج معتز فتيحة، حيث تم التعاقد مع كل من الفنانة رحمة حسن، مايان السيد، يوسف عثمان، ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبى، وميرهان حسين.

وشارك النجم محمود حميدة فى فيلم "الغسالة" للفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم والتى تدور في إطار كوميدي خيالي، وتدور الأحداث حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

والفيلم فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.