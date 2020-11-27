شكرا لقرائتكم خبر عن شرط جزائى للخيانة.. حقيقة فرض جنيفر لوبيز 250 مليون دولار بعقد زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تأخر حفل زفاف النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز الذى طال انتظاره بسبب الوباء العالمى فيروس كورونا، يتساءل الكثيرون عما إذا كان الثنائى سيوقعان اتفاقية ما قبل الزواج Prenup.

ونشرت مجلة Woman's Day تقريرا يشير إلى أن لوبيز قامت بوضع شرط "للخيانة" بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بالاتفاق المسبق قبل الزواج من أليكس رودريجيز، وأشار التقرير إلى أن الثنائى اضطر إلى تأجيل حفل زفافهما لفرز العقود والاتفاقيات قبل تبادل الوعود، وهو ما جعل الضيق والتوتر يسيطر على علاقتهما.

وتواصل موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات التى تنتشر حول نجوم هوليوود بمصدر موثوق به قريب من جنيفر لوبيز واليكس رودريجيز الذى رفض تماما ما تردد، وأكد أن العلاقة مستقرة تماما وهو ما يظهر تماما خلال تواجدهما معا إضافة إلى صورهم التى تغطى صفحاتهم على الـ SOCIAL MEDIA والتى تظهر مدى حبهما وترابطهما.



لوبيز واليكس