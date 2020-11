ديانا فاخوري: فخورة بأني أصبحت جزءاً من فريق “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2020 6:32 مساءً

بعد إنضمامها إلى فريق عمل “صوت بيروت انترناشونال” كتبت الإعلامية ديانا فاخوري على صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”: “#واخيرا اصبح لبيروت صوتا يمثلها#proud to be part of the team#بالتوفيق الدائم والمستمر بإذن الله”.

وارفقت فاخوري المنشور بشعار الموقع.

وكانت فاخوري قد أعلنت في وقت سابق خبر اتخاذها القرار بان تصبح جزءاً من اسرة “صوت بيروت انترناشونال” خلال حديث مع الاعلامية ريتا واكيم الحاج، حيث اشارت الى انها انطلقت في محطة “ام تي في” وهي ممتنة لها ولكن الظروف تحتم الانتقال، ولفتت الى ان المستقبل بات للويب تي في.