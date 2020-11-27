تراند اليوم : هنيدي بيضحك الزملكاوية : يمكن يكسبوا – صورة

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة له، معبرًا فيها عن تشجيعه لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

ويظهر محمد هنيدي في صورة مركبة بالابيض و الاسود، و هو صغير مرتديا فانلة نادي الزمالك، وعلق هنيدي علي الصورة قائلا : ” #السادسه_يا_زمالك “.

و جاءت الكثير من التعليقات من قبل متابعينه، متفاجئين بانتماء الفنان محمد هنيدي لكونه زملكاويًا، وجاءت التعليقات مختلفة من قبل الجماهير كالاتي :

– إن شاء الله البطولة أهلاوية، ونعيد ونزيد التاسعة يا أهلي لأجل هنيدي يفضل يردد سنظل أوفياء.

– التاسعة يا أهلي

– شوف ياهنيدي يبني يارب الزمالك يفرحنا كلنا ويخسر

– المهم المحبة

و تعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، و يليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كل من صالح جمعة و وليد سليمان و أليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة و محمود حمدي الونش و يوسف أوباما لنفس السبب أيضا، و محمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 – 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 – 1 بمجموع المباراتين.

و يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، و جلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

و سبق و أن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي و انتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

و يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .