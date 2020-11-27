تراند اليوم : أحمد فهيم ينضم لقائمة نسل الأغراب

انضم الفنان أحمد فهيم لقائمة أبطال مسلسل “نسل الأغراب” للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، ومسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

وكان آخر أعمال أحمد فهيم،مسلسل “البرنس”، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، أدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك الفنان أحمد فهيم كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل “إسعاف يونس” الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، وتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية الفترة الماضية، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل “شديد الخطورة” بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

وتدور أحداث مسلسل “إسعاف يونس” في إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقررأن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل “إسعاف يونس” يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزي

