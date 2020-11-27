تراند اليوم : أحمد الشامي يوجه تحذير هام قبل الماتش – إتفرج

مازح الفنان أحمد الشامي جمهوره من مشجعي ناديي الأهلي والزمالك في صباح مباراة قمة القرن التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كتب أحمد الشامي عبر حسابه بموقع Twitter: “صباح الفل انهاردة بليل ان شاءالله هتخسر نص اصحابك #التاسعة_يا_اهلي #اهلي #الاهلي”.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (السابعة مساءً بتوقيت جرينتش) على ملعب استاد القاهرة الدولي.

معلق مصري أرضي وتونسي فضائي لقمة الزمالك والأهلي اليوم

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وخقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، فيما يبحث الأهلي عن لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.

أما آخر أعمال شامي كان مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



