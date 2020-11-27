تراند اليوم : الأحمر علي دينا فؤاد يكسب ياأهلي – إتفرج

دعمت الفنانة دينا فؤاد لاعبي القلعة الحمراء في مباراته اليوم أمام نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك من خلال حسابها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

ونشرت دينا فؤاد صورتها مرتديه التيشيرت الأحمر للنادى الأهلى، وعلقت عليها قائلة”الاهلى وبس وعارفه انه تيشرت منتخب ????????”.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت ” البث الأرضى ” .

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الأهلي في نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له التاسعة مساء اليوم الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي له.

ويخوض الفريق المباراة بزيه الأبيض كاملا و الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس الزمالك الطقم الأخضر وحارس الأهلي الموف.

وفي حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويقام نهائي البطولة علي ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.

وسبق والتقى الفريقان في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في 3 مباريات ولا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الفريقين بعدما انتهت المباريات الثلاث بنتيجة التعادل الإيجابي.