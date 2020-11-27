تراند اليوم : شاهد.. عائشة بن أحمد تشارك محمود حميدة في فيلم “ريتسا”

انضمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد إلى أسرة فيلم “ريتسا”، الذي يقوم ببطولته الممثل المصري ​محمود حميدة.

بدأ التحضير للفيلم مرة أخرى خلال الأيام الماضية، على أن توقع العقود بشكل رسمي خلال أيام.

وتوقفت تحضيرات الفيلم منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بعد اعتذار الفنان أحمد حاتم عن بطولته قبل أيام قليلة من بدء تصويره الذي كان محدداً في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم يستقر صناع فيلم “ريتسا” على الموعد الجديد لانطلاق تصوير العمل، حيث يعقد المخرج معتز فتيحة جلسات عمل مع الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة لتحديد باقي التفاصيل.

ويشارك في بطولة “ريتسا” كل من: محمود حميدة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، مايان السيد، يوسف عثمان، وميرهان حسين، ومن تأليف أحمد عبدالله صالح، وإخراج معتز فتيحة.

يذكر أن عائشة بن أحمد تشارك في بطولة المسلسل التونسي “حرقة” المقرر عرضه في رمضان 2021، على شاشة التلفزيون التونسي وبعض الفضائيات العربية، وهو من بطولة عائشة بن أحمد، ريم عبروق، حكيم بومسعودي، وجيهة الجندوبي، ورياض حمدي، ومن تأليف وإخراج الأسعد الوسلاتي، ومن إنتاج التلفزيون الرسمي التونسي.