تراند اليوم : منة فضالي : في القلب ياأهلي – إتفرج

أعلنت الفنانة منه فضالي عن دعم النادي الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منة فضالي صورة لها مرتدية تيشرت منتخب مصر الأحمر وعلقت قائلة “ربنا معاكم #الأهلي #مصر”.

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل “حب عمرى” تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل “أين قلبي” الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والاعلام ولعل من ابرز المواقف التى شهدت ضجة فى خياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله لم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي “الكاف” أرقاما مميزة حيث أن الفريق الأحمر لم يخسر أي مباراة طيلة المباريات الـ9 الأخيرة له في بطولة دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 6 مباريات، وتعادل في 3.

فيما يمتلك الفريق سلسلة من الانتصارات المميزة على ملعبه في تلك البطولة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة ماضية له، دون خسارة أو تعادل.

كما لدى الأهلي رقمًا مميزًا أمام منافسه في نهائي القرن، إذ تجنب الفريق أي خسارة أمام منافسه الزمالك في بطولة دوري الأبطال خلال 8 مباريات ماضية جمعت بين الفريق، وفاز الأهلي في 5 مباريات، وتعادل في 3.

وعلى الجانب التهديفي، فإن لاعبو النادي الأهلي، كانت لهم مساهمات تهديفية خلال 24 مباراة، من بين آخر 25 مباراة لعبها الفريق على ملعبه في دوري الأبطال.

منة فضالي تشارك صورا لكواليس مسلسلها الجديد

ومن حيث الصلابة الدفاعية، فلم تتلقى شباك الأهلي سوى في 4 مباريات، من بين آخر 18 مباراة لعبها الفريق في ملعبه بتلك البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكري الأهلي والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .