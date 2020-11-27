تعرفوا إلى ابنة زوج أم مي عز الدين.. هل تفوقها جمالاً؟

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد الناشطون على مواقع التواصل صورة للفنانة المصرية مي عز الدين أثارت اهتمام الكثير من المتابعين وظهرت فيها برفقة ابنة زوج والدتها هبة جبر. ولفتت الأخيرة الأنظار بنعومتها وجمالها وسارع الجميع إلى المقارنة بينهما لتحديد الأكثر جمالاً.

وفيما رأى بعضهم أن مي أكثر جمالاً وجاذبية، أشار آخرون إلى أن هبة أكثر نعومة. ويشار إلى ان الممثلة عادت مؤخراً لتثير اهتمام المتابعين بعد مرو نحو عامين على غيابها عن الشاشة.

وأصبح اسمها تريند على المواقع بعد بث أولى حلقات مسلسل “خيط حرير” حيث حققت قبولاً كبيراً لدى المشاهدين.

ويذكر أن العمل يعرض على شاشة قناة OSN وهو يجمع إلى جانب مي عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية والعربية حيث يشارك فيه كل من محمود عبد الغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادى مهني، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ونسمة النجار. والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.