بالفيديو – لايف ستايلز ستوديوز تكشف عن المشاهد الأولى لكليب حمادة هلال “آية من الجمال”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” البرومو الدعائي الرسمي لفيديو كليب النجم المصري حمادة هلال الجديد “آية من الجمال” عبر صفحات الشركة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتهى حمادة مؤخرًا من تصوير الكليب مع المخرج عادل سرحان بعد أن رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

ويتغنى حمادة هلال في الأغنية المنتظرة “آية من الجمال” بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، حيث يسعى من خلالها إلى تقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بأجواء صيفية مبهجة.

ويجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهد العمل في دبي، فيعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاعتماد على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.