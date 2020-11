شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن European Film Promotion ومركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد 56 ناقداً من 14 دولة عربية 22 فيلماً من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 2 إلى 10 ديسمبر.

الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

Never Gonna Snow Again | إخراج: ماوجوجاتا شوموسكا | ممثل بولندا في الأوسكار

Quo vadis, Aida | إخراج: ياسميلا زبينيتش | البوسنة والهرسك (عرض أول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي)

Undine | إخراج: كريستيان بيتزولد | ألمانيا (جائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي الدولي ويُعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان القاهرة)

ومن جانبها قالت علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: "بعد الإعلان عن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية، في هذا الظرف الذي يعيشه العالم، ومع قلة الإنتاجات السينمائية بشكل عام، عدت الى ذكريات النسخة الأولى التي من خلالها تيقنت من قدرة السينما على ردم الفجوات بين الشعوب، عندما فاز فيلم God Exists, Her Name is Petrunya للمخرجة تيونا ميتيفسكا، وعُرض الفيلم حينها في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتسلمت الجائزة المنتجة والممثلة لابينا ميتيفسكا، أذكر تماماً ما عبرت عنه المخرجة حين استلمت الجائزة بأن السينما لها سحر يجعل الشعوب تعرف نفسها والآخرين أكثر".

وأضافت "هذا العام وصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى 56 ناقداً من عدة دول عربية، بعد انضمام 14 ناقداً جديداً، عادة يكون النقاد قد شاهدوا الأفلام وقت عروضها في المهرجانات الدولية، لكن هذا العام الغالبية الكبرى بسبب كوفيد 19 شاهدوا الأفلام المرشحة عبر موقع Festival Scope، وقاموا بالتصويت إلى أن وصلنا إلى اختيار 3 أفلام حصلت على أكثر الأصوات".

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقداً من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتضم لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي) كل من:

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد سامي (مصر)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رحمة الحداد (مصر)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، شفيق طبارة (لبنان)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير (العراق، المملكة المتحدة)، ضحى الورداني (مصر)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، طاهر علوان (العراق)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، علياء طلعت (مصر)، فهد الأسطا (السعودية)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد سيد عبد الرحيم (مصر)، محمد شويكة (المغرب)، محمد طارق (مصر)، محمد عاطف (مصر)، محمد علَّال (الجزائر)، محمد عوض (مصر)، ناجح حسن (الأردن)، نبيل حاجي (الجزائر)، ندى أزهري (سوريا)، نديم جرجورة (لبنان)، نرجس طرشاني (تونس)، نضال قوشحة (سوريا)، مهدي عباس (العراق)، هدى ابراهيم (لبنان)، هند مزينة (الإمارات)، هوفيك حبشيان (لبنان)، يسرى الشيخاوي (تونس).