شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يؤازر الأهلى بقناع غوريلا: مفيش داعى للتعصب والكاس مصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان والمطرب محمد محسن على مؤازرة وتشجيع النادى الأهلى، خلال مباراة القمة الأفريقية، التى تقام فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولى، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث ظهر مرتديا قناع "غوريلا" نشره عبر حسابه على إنستجرام، قال فيه: "نهارنا أبيض وليلتنا حمراء إن شاء الله، مفيش داعى للتعصب، الكاس مصرى سواء الأهلى كسب أو الزمالك خسر، فى الآخر الكاس مصرى".

ويلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.





مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت فى أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة، كما تحدث موسيمانى مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الاحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.