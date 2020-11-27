شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنضم لبطولة فيلم "السرب" أمام أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة هند صبرى لفيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ أسبوعين فى الديكور الخاص بالعمل، وبدأت هند تصوير مشاهدها الأولى التي جمعت بينها وبين السقا خلال الأحداث، والعمل من إخراج إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.

ويجرى المخرج أحمد نادر جلال في ترشيح وإبرام تعاقد مع باقى الأبطال المشاركين في الفيلم، حيث رشح العديد من الأسماء منهم منى زكى ولكن لم يتم التعاقد معها حتى الأن، ونجوم أخرون يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن هند صبرى تشارك في فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، المأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفنان سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

والفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.

من ناحية أخرى احتفلت النجمة هند صبرى بعيد ميلادها وسط حضور مجموعة من أبرز النجمات مثل الهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، بالإضافة إلى الإعلامية بوسى شلبى، والمخرجة ايناس الدغيدي، مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو عبر استوري المذيعة بوسى شلبى، حيث ظهروا جميعاً أثناء إطفاء الشمع والاحتفال على طريقتهم الخاصة بعيد ميلاد النجمة التونسية التي طالما حققت نجاحات سواء على مستوي السينما أو الدراما منذ بزوغ نجمها.