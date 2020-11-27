كريس هيمسورث يستعرض عضلاته من صالة الجيم قبل تصوير Extraction 2.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي كريس هيمسوورث، في لقطات جديدة من داخل صالة الجيم، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليستعرض عضلاته قبل البدء في تصوير الجزء الثاني من فيلم الأكشن الشهير Extraction 2، حيث ظهر وهو يرتدي تيشيرت باللون الأسود يظهر من خلاله عضلات ذراعه التي يعمل على تضخيمها من جديد بعد فترة التوقف عن التدريبات خلال أزمة فيروس كورونا.

وخطف هيمسوورث، الأنظار اليه في ظهوره الجديد الذي تحول فيه لعارض أزياء لماركة عالمية تشتهر في عالم الموضة والأزياء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بموقع انستجرام منذ ايام، مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير التي خضع لها.

فيلم Extractionيدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.