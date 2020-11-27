شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب طريف من حسن الرداد فى أحد أصدقائه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان حسن الرداد، وحمدى بدر مدير أعمال بعض الفنانين، صديقهما بـ"مقلب" ، حيث نشر حسن الرداد الفيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، ويظهر حسن الرداد وهو يتجه لفتح الباب، بينما يختبئ حمدى بدر بجوار الباب، ويقوم أحد الأشخاص بتصوير الواقعة، وحينما يدخل الضيف، يقوم حمدى بدر بإخافته بتقليد صوت القطة، وهو ما يفزع الضيف، حتى يفطن للأمر سريعا.

وكان الرداد قد تعاقد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد انسحاب الفنان هانى سلامة، حيث يواصل مخرج العمل ماندو العمل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.



أثناء المقلب



حسن الرداد يفتح الباب لصديقه

وكانت آخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.