عصام السقا للوفد: للأسف صادفت شخصية مشابهه لخالد في الحقيقة

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته حدوتة "ربع قيراط" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".
وأكد "السقا" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه صادف للأسف شخصية تشبه خالد في الحقيقة، وأضاف أن هناك العديد من التعليقات جاءت إليه عن تجارب مشابهه لشخصيته في الحكاية ولكنمع إختلاف النهاية.
حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمدالأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.
"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".
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