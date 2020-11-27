منة شلبي: العمل مع محمد هنيدي في النمس والإنس ممتع

أعربت الفنانة منة شلبي عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "النمس والإنس"، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وقالت منة شلبي إنها تحب العمل مع محمد هنيدي كثيرا، لأنه ممثل كوميدي موهوب ومميز ومرح في موقع التصوير، وأنها تريد أن تعمل معه كل فترة.

وأضافت أن قصة الفيلم مختلفة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي، مرجعة

سبب تقبلها العمل إلى اختلاف قصته، ووجود أحداث وتفاصيل كثيرة متطورة ستنال إعجاب المشاهدين.



وأشارت إلى أن أحداث الفيلم تدور حول قصة حب تجمعها مع محمد هنيدي، حيث يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبدالجليل الذي يشاركهما في

بطولة العمل.وأوضحت أن مشوارها الفني ممتد على مدار 19 عاما، حاولت خلالها أن تحصل على خبرة كبيرة تزيد من ثقلها الفني لتستطيع أن تقدم شيئا مختلفا.ورأت منة شلبي أن كل أدوراها التي قدمتها خلال مشوارها الفني كانت صعبة، ولكن أدوارها التي قدمتها في السنوات الأربع الماضية كانت صعبة جدا؛ وذلك لتواجدها في عدد من الأعمال في أوقات متقاربة، منها فيلم (الأصليين)، ومسلسل (حارة اليهود)، وفيلم (تراب الماس)، وغيرها.