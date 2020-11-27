"شكوكو" يجمع عيسى وماندو والسبكي للمرة الثانية

يتعاون الكاتب إبراهيم عيسى، مع المنتج أحمد السبكي والمخرج ماندو العدل، للمرة الثانية في فيلم جديد يحمل اسم "شكوكو"، وذلك بعد تعاونهم معا في فيلم "صاحب المقام" الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي على منصة شاهد.



حصل الفيلم على موافقة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي وحسين فهمي ويسرا، ولم يتم اختيار باقي أبطال العمل حتى الآن بشكل نهائي.



يشار إلى أن فيلم "صاحب المقام" جمع الثلاثي

من قبل، والذي تم عرضه على منصة "شاهد VIP"، من بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور، محمود عبد المغني، محسن محي الدين، إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.