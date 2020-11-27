تعرف علي مواعيد حفلات "أوبرا القاهرة" في الكريسماس

تحيي فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن من إخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء غد السبت وبعد غد الأحد على المسرح الصغير بدار الأوبرا.
ويتضمن برنامج الحفل الذي يقام في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية،بأعياد الكريسماس، تقديم مختارات من أشهر أغانى الكريسماس العالمية من بينها: "شجرة الكريسماس،
جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.
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